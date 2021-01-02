İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç öğretmen kansere yenik düştü

Ordu’nun Kumru ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki öğretmen, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki öğretmen, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.


Kumru Şehit Sabri Eryeler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan 29 yaşındaki Mert Özkan, genç yaşta kanser hastalığına yakalandı. Kumru'da, iki yıldır görev yapan ancak bir süredir Giresun'da tedavi gören Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Beden Eğitimi Öğretmeni Özkan'ın, Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.