Genç Öner kaza kurbanı

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 15 gün önce meydana gelmişti. Trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Öner Serdar, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Öner Serdar'ın, Fatsa Orta Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.