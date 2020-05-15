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Gençler 42 gün sokaklarda eğlendi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 42 gündür sokağa çıkamayan gençler, Ordu’da sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 42 gündür sokağa çıkamayan gençler, Ordu'da sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.


Alınan tedbirler kapsamında 42 gün önce sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki kişiler için bugün 11.00-15.00 saatleri arsında getirilen serbestlik, gençlerin nefes almalarını sağladı. Güneşli havının tadını çıkartmak için sokaklara akın eden gençler, maskelerini takarak temiz havanın tadını çıkarttı. Özellikle sahillere ve deniz kenarlarına akın eden gençler, uzun bir aradan bisiklet, paten ve kaykay ile tur attı. Bazı gençler ise arkadaşları ile uzun bir aradan sonra ilk kez buluşmalarını fırsat bilerek, yeşilliklerde ders çalıştı.


Sokağa çıkma yasağının bir gün olsa da kaldırılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten gençler, her ne kadar evde çeşitli aktiviteler yapsalar da sokağa çıkmayı özlediklerini ifade ettiler.


Öte yandan Altınordu Belediyesi ekipleri, 42 gündür ilk kez sokağa çıkan gençlere koruyucu maske dağıtımı gerçekleştirdi.

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