Gençler bu proje ile sporu seviyor

Ordu'da, gençlerin mahallelerde daha çok spor aktivitelerinde bulunmalarını amaçlayan ‘Sokaklar Bizim' projesi kapsamında, geçlere spor malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, eski usul sokak sporlarının yeniden hayata kazandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında, mahalleler arası futbol, basketbol ve boks turnuvaları organize edilerek, gençlerin sporla daha fazla buluşması ve kaynaşması hedefleniyor. Bu kapsamda Ordu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle toplamda 100 öğrenciye, çeşitli spor eşyalarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, sporun gençlere, öz güven kazanmaları, kendilerini geliştirmeleri, kendilerini daha iyi ifade ederek, toplumla kucaklaşma açısından katkı sağladığını aktardı. Vali Seddar Yavuz, “Çağımız maalesef giderek içine kapanan, kendini başka yerlerde ifade etmeye çalışan ve tuzaklarla dolu bir dünya ile çevrilmiş durumda gençliğimiz. Dolayısıyla gençliğimizi her alanda kendisini ifade edebilen, öz güveni yüksek ve enerjisini doğru yollarla ifade edebilen ve kanalize edebilen bir gençlik arzu ediyoruz. Bu kapsamda da Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Valiliğimiz, çeşitli kurum ve kuruluşlarımız ciddi projeler geliştiriyor. Sportif projelerin dışında başka projeler de yürütüyoruz. Özelikle ÖNEM projesi kapsamında bugün itibariyle 28 bin 500 tane çocuğumuzla ilgileniyoruz. İşte bugün de 100 gencimizin yine bu proje kapsamında onların elinden tutarak onların enerjilerini doğru harcamalarını sağlayarak yeni bir projeyle hep beraber karşınızdayız” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de proje ile unutulmaya yüz tutan mahalleler arası spor etkinliklerini tekrar başlatmış olacaklarına dikkat çekerek, bu projenin gençler açısından oldukça faydalı ve yararlı olduğunu aktardı.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk'ün de katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından, 100 genç için eşofman, ayakkabı, forma gibi muhtelif spor malzemelerin dağıtımı gerçekleşti.