Fatsa Gençlik Merkezi, ‘Gençler Öğrendiklerini Alanlarda Uyguluyor' sloganı ile Sosyal Bilimler atölyesi kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda tarihin tanınmış şahsiyetlerini unutturmamak adına halkın içinde halkla buluştu.

"Geçmişini bilmeyen bugününü anlayamaz ve yarınını kuramaz" gerçeğini benimseyen gençler bu gerçeği sokakta uygulamalı olarak halka anlattı. Gerçekleşen çalışma halktan da büyük ilgi gördü. "Tarihi şahsiyetlerin tanıtımında başka önemli şahsiyetlerle halkı buluşturmaya devam edeceğiz" diyen Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, “Eğitmenler ve lider kadrosu gençlerle her zaman el ele olmanın haklı gururunu yaşıyor. Gençlerimiz proje çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çalışmalar ve provalar yaparak bun önemli şahsiyetlerin daha fazla tanınması ve yad edilmelerini amaçladılar. Gerçekten halk arasında da ilgi gören bu etkinlikteki duyarlılıklarından ve ecdatlarını alanlarda onlarla ilgili bilgi ve anekdotlarla yaşattıklarından dolayı gençlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatsalı vatandaşlar da gençlere bu duyarlı projelerinden dolayı teşekkür etti.