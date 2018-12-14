İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler okul kütüphanesini boyadı

Ordu’nun Fatsa Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü öğrencileri Çamaş ilçesinde bulunan Edirli Kocaman İlköğretim Okulunun kütüphanesinin duvarlarını renklendirdiler.

Ordu'nun Fatsa Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü öğrencileri Çamaş ilçesinde bulunan Edirli Kocaman İlköğretim Okulunun kütüphanesinin duvarlarını renklendirdiler.


Gerçekleştirdikleri proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin, “Gençlik Merkezimizde atölye ve kulüp çalışmalarına katılan gönüllü gençlerimiz ‘Merkezim Her Yerde' projesiyle Gençlik Merkezi Müdürlüğü himayesinde Çamaş ilçesinde bulunan Edirli Kocaman İlköğretim Okulunun kütüphanesinin duvarlarında boyama çalışmaları yaptılar. Minik bir kütüphaneye sahip okulun kütüphanesinin farklı farklı çalışmalarla boyama yapan Güzel Sanatlar Kulübü resim öğrencileri hem bir kütüphaneyi boyayarak iyilik yapmanın keyfine vardılar hem de kitap okumanın önemini rengârenk bir kütüphane ortamı oluşturarak vurgulamaya çalıştılar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.