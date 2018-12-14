Gençler okul kütüphanesini boyadı

Ordu'nun Fatsa Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü öğrencileri Çamaş ilçesinde bulunan Edirli Kocaman İlköğretim Okulunun kütüphanesinin duvarlarını renklendirdiler.

Gerçekleştirdikleri proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin, “Gençlik Merkezimizde atölye ve kulüp çalışmalarına katılan gönüllü gençlerimiz ‘Merkezim Her Yerde' projesiyle Gençlik Merkezi Müdürlüğü himayesinde Çamaş ilçesinde bulunan Edirli Kocaman İlköğretim Okulunun kütüphanesinin duvarlarında boyama çalışmaları yaptılar. Minik bir kütüphaneye sahip okulun kütüphanesinin farklı farklı çalışmalarla boyama yapan Güzel Sanatlar Kulübü resim öğrencileri hem bir kütüphaneyi boyayarak iyilik yapmanın keyfine vardılar hem de kitap okumanın önemini rengârenk bir kütüphane ortamı oluşturarak vurgulamaya çalıştılar” dedi.