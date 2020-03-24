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Gençlerden baykuş duyarlılığı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir grup genç tarafından bulunan yorgun baykuş koruma altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir grup genç tarafından bulunan yorgun baykuş koruma altına alındı.


İlçenin Atatürk Mahallesi'nde özel bir otelde çalışan Volkan Yavanoğlu, otelin balkonunda bitkin halde baykuş buldu. Durumu Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Ordu Şube Müdürlüğü'ne ihbar eden Yavanoğlu, gelen ekiplere baykuşu teslim etti. Ekipler tarafından ilçede hizmet veren veteriner Ali Güngör tarafından tedavisi yapılan baykuşun yorgun düştüğü ve kanatlarında herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi. Veteriner tarafından kontrolü yapılan baykuş belirli aralıklarla beslenmesinin ardından doğal ortamına salınacak.

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