Gençlerin yetenekleri, kültür yarışmaları ile keşfediliyor

Kültür ve sanat yarışmaları kapsamında, gönüllü gençlerle birlikte Fatsa ilçesi ile beraberindeki 5 ilçede bulunan okullarda eğitim alan öğrencilerin yetenekleri keşfediliyor. Türkiye geneli kültür ve sanat yarışmaları kapsamında, çeşitli kategorilerde düzenlenen gençler arası ‘Gençlerden Ecdada Mektup, 1919, Bir Şiir Bir Nefes, Kim Bilir, Hayallerini Sahneye Taşı ve Sahne Sırası Sende' yarışmalarıyla yüzlerce genç rekabet ve yeteneğini yarıştırdı.

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılını konu alan ‘Gençlerden Ecdada Mektup 1919' yarışmasında, Fatsa ilçesinden ve diğer 5 ilçede eğitim alan öğrencilerden toplam 2 bin adet mektup toplandı. Yeteneğini değere dönüştüren ödüllü yarışmalarda dereceye giren gençler, çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.

Yarışma hakkında açıklama yapan Fatsa Gençlik Merkezi gönüllü genç yarışmacı Mehmet Akarpınar, “Gençlerin özgüven ve yeteneklerinin geliştirici bu tarz yarışmaların olması bizler açısından büyük fırsat olmasının yanında farklı illeri ve kişileri tanıyarak kültürümüzün artmasını sağlıyor” ifadelerine yer verdi.