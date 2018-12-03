İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik Merkezinden sosyal sorumluluk projesi

Fatsa Gençlik Merkezi birçok alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.


Fatsa Gençlik Merkezi atölye ve kulüp çalışmalarına katılan gönüllü gençlerin yardımıyla "Ensar ve Muhacir Kardeşliği" projesi Gençlik Merkezi Müdürlüğü himayesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam ediyor.


Oldukça zor yaşam koşulları altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan Suriyeli ailelere "Ensar ve Muhacir Kardeşliği" adı altındaki proje ile Fatsa Gençlik Merkezi gençleriyle birlikte katkıda bulunmaya devam ediyor.


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile okullarda bulunan Suriyeli öğrenciler vasıtasıyla ailelerine ulaşan Fatsa Gençlik Merkezi, Suriyeli ailelere kucak açıyor.


Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben gençlerimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu sıkıntılı dönemde sağladığımız yardımların yani sıra kendileri de boş durmayarak ailelerimize destek olmaya çalışıyorlar. Gönüllü gençlerimizin destekleri ile oluşan yardım kolileri ihtiyaç sahibi evlere düzenli aralıklarla götürülüp teslim ediliyor. Akabinde hal hatır ve istekleri sorulan ailelerin ilçemizdeki yaşam koşullarındaki refahı arttırmak amaçlanıyor. Yine ısınma eşya, kırtasiye anlamındaysa gençlerimiz kendi imkanlarıyla muhacirlerin yanlarından olmaya çalışıyorlar. Gerçekten gençlerimiz çok özverili çalışmalar gerçekleştirerek bize umut oluyorlar. Devletimiz maddi anlamda misafirlere destek olurken gençlerimiz ayrıca kalplerindeki muhabbeti paylaşarak onların vatan hasretini gidermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.