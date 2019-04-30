Genel Türk tarihçileri Fatsa'da

Ordu Üniversitesi tarafından düzenlenen Genel Türk Tarihi Çalıştayı katılımcıları Fatsa Bolaman Mahallesi'nde bulunan Kültür Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen katılımcılar ordunun doğal ve tarihi güzelliklerini gezerken bu gezi kapsamında Bolaman Kalesi ve Haznedaroglu Konağı'nı ziyaret ettiler. Tarih öğretmeni Cevat Erbil, kale ve konağın tarihçesi hakkında bilgi verdi. Erbil, “Genel Türk tarihçilerini Fatsa'da ağırlamaktan son derece memnunuz. İlçemizin tarihi güzelliklerinde yer alan Bolaman Kalesi ve Haznederoğlu Konağı ilçemizin tarihi açısından önem arz ediyor. Bu kapsamda burayı Fatsa Kaymakamlığı'nca da Kent Müzesi yapma kararı aldık. Çalışmalarımız devam ediyor. Her türlü antika ürünleri başta olmak üzere konağımızı Kültür Müzesi haline getirdiğimizde turizm alanında daha fazla ziyaretçi çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tarihçi ziyaretçilere Fatsa Kaymakamlığı'nın hazırladığı Fatsa tanıtım filmi CD'si günün anısına hediye edildi.