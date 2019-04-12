Geniz akıntısı şikayeti ile gitti, kanser olduğunu öğrendi

Ordu'da geniz akıntısı şikayetiyle doktora giden Mükerrem Çelebi adlı 68 yaşındaki kadının, yapılan tetkikler sonucunda geniz kanseri olduğu tespit edildi. Çelebi, erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu.

Ordu'da yaşayan 68 yaşındaki Mükerrem Çelebi, 1 aydır geniz akıntısı ve boğaz ağrısı şikayeti çekiyordu. Rahatsızlığı geçmeyince, Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz'a başvurdu. Dr. Yılmaz, yaptığı değerlendirme sonucunda hastanın genzinden numune alarak incelenmesine karar verdi. Yapılan inceleme sonrasında Mükerrem Çelebi'nin geniz kanseri (nazofareks) olduğu ortaya çıktı. Hasta, kısa bir tedavi sürecinin ardından erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu.

Belirtilere dikkat edin

Geniz kanserinin erken teşhisle büyük oranda tedavi edilebildiğini söyleyen KBB Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, “Geniz kanseri; geniz akıntısı, boyunda şişlik, kulakta işitme kaybı gibi bulgularla kendini belli edebiliyor ve çok basit bir KBB muayenesi ile teşhis edilebiliyor. 2 haftadan uzun süren bu tarz şikayetleri olanların, mutlaka bir KBB uzmanına muayene olmaları gerekiyor. Geç kalınmış her vaka tedavinin iyi sonuçlanmasına engel oluyor” dedi.

“Burnuma su kaçtı sanmıştım”

Kanser olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Mükerrem Çelebi şunları anlattı:

“1 aydır geniz akıntısı ve boğazımda ağrı hissediyordum. Abdest alırken burnumdan su çektiğim için onun etkisi olduğunu düşündüm. Geçmeyince çok sevdiğimiz ailemizin doktoru olan Medical Park Ordu Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz'a başvurdum. Doktor bey ilk muayene ve inceleme sonrası, basit ve ağrısız bir şekilde genzimden parça alması gerektiğini söyledi ve aynı gün işlemi yaptı. Sonuç geniz kanseri çıktı. Çok üzüldüm fakat doktorum erken teşhis edildiğimi, hastalığın tedavisi olduğunu söyleyerek beni rahatlattı. Sonunda kısa bir tedavi sürecim oldu. Şimdi vücudumda kanserden iz yok. Kontrollerim devam ediyor. Kendimi ikinci kez doğmuş gibi hissediyorum.”