İhlas Haber Ajansı

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Geri manevra yaparken yayaya çarptı

Ordu’nun Ünye ilçesinde geri geri manevra yapan aracın çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde geri geri manevra yapan aracın çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Liseler Mahallesi PTT sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EE 520 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada yaya olarak bulunan Münevver A. isimli kadına çarparak yere düşmesine neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını kentteki bir hastaneye götürdü.


Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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