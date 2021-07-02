Gezici arıcılarda yüzde 50 rekolte kaybı

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Ordu bölgesindeki kestane balı üretiminde arıcıların yüzünü güldüğünü ancak gezici arıcıların bal üretiminde yüzde 50'lik bir rekolte kaybı beklediklerini söyledi. Çiftçi, “Türkiye'nin 45 farklı ilinde Ordulu arıcılarımız var. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kırağı nedeniyle giden arıcılarımız 4'te 3'ünde yaklaşık yüzde 50 bir rekolte düşüşü var” dedi.

Dünyada bal üretiminde önemli bir sırada yer alan Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar, hasat sezonuna kısa bir süre kalırken çalışmalarını sürdürüyor. Ordu'da yaklaşık 100 bin kişinin geçimini sağladığı arıcılık ürünlerine pandemiden dolayı talep artarken, bu yıl gezici arıcılar, mayıs ayı içerisinde etkili olan kırağı nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Farklı illere giden arıcıların 4'te 3'ünün istedikleri verimi alamadıkları için, bal üretiminde yüzde 50'lik bir rekolte kaybı görüleceği belirtiliyor.

“Kestane balı hasadı güzel gidiyor”

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, arıcılığın fındıktan sonra büyük bir sektör olduğunu söyledi. Kestane balında olan arıcıların şu an hasattan memnun olduklarını belirten Çiftçi, “Hava şartları istedikleri gibi sıcak gidiyor, bu onları için iyi bir durum. İnşallah kestane balı üreten arıcılarımızın hak ettikleri balı alabileceklerini düşünüyorum. Şu anda zaten bazı bölgelerde de kestanenin sonuna gelindi. Ancak yüksek kesimlerde daha yeni açan noktalar var. İnşallah arıcılarımız istedikleri verimi alırlar diye düşünüyoruz" diye konuştu.

“Gezici arıcılarda yüzde 50 düşüş kaybı bekleniyor”

Türkiye'nin 45 farklı ilinde Ordulu arıcıların bulunduğunu ve bu yıl rekoltede yüzde 50'lik bir düşüş beklediklerini kaydeden Çiftçi, “Mayıs ayında görülen kırağı, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oldu. Bu bölgelere giden arıcılarımız 4'te 3'ünde yaklaşık yüzde 50 bir rekolte düşüşü var. Bu da arıcılar için büyük bir kayıp. Son dönemde pandemiden dolayı arı ürünlerine bir talep vardı, şuan belki yüzde 50 verim düşüklüğü olacak ama bizim arı ürünlerini çeşitlendirme ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Onları yapan arıcılarımızın ürünlerini pazarlamada bizler yardımcı olabiliyoruz. Bazı bölgelerde belki de 400 arıcımız bölgelerini değiştirmek zorunda kaldılar. Nakliyeyi fazla yapan arıcılarımız bir miktar alsa bile belki de masraflarını karşılayamayacak. Arıcılarımızın yaşadığı bu sıkıntılar gerçekten bölge ekonomisine gerçekten etkili olacaktır” şeklinde konuştu.

“Arıcılarımızın talebi, kredilerin ertelenmesi yönünde”

“Bizim kullandığımız krediler var. Pandemi döneminde bütün ticari faaliyetlerine devam eden kurumlara bir miktar destek sağlandı” diyen Çiftçi, “Bakanlığımız bizlere gerekli destekleri sağlıyor ama şuan bize arıcılarımızdan gelen en fazla talep, banka kredilerinin ertelenmesi yönünde. Biz bunu talep ediyoruz, inşallah bu krediler ertelenip, bir miktar da taksitli kredilerin ertelenip, faizsiz olmasa bile uygun bir faizle sonradan ödenmesi arıcılarımız için iyi olacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Arıcılar Birliği üyesi olan ve 10 yıldır arıcılık yapan Eren Arslan, “Kafkas cinsi arıcılık ve ana arı üretimi yapıyoruz. Ordu yöresine ait kestane ormanlarına götürüyoruz. Şu an kestane balı için durum güzel. Kestane balından bizim arıcılarımız umutlu ancak gezici arıcılarımız biraz bal veriminin düşük olduğunu söylüyorlar” şeklinde konuştu.