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Gezinti teknesinde kahvaltı keyfi

Yaz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan gezinti teknesinde hafta sonları kahvaltı keyfi yaşanacak.

Cumartesi ve pazar günü saat 11.30'da düzenlenecek olan kahvaltı turunun kişi başı ücreti ise 25 TL olarak belirlendi.


Altınordu ve Perşembe güzergâhında gidiş dönüş 1,5 saat sürmesi planlanan kahvaltı turları ile vatandaşlar deniz keyfini doyasıya yaşayacak.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler gezinti teknesiyle vatandaşları denize yakın tutmak istediklerini belirterek, “Vatandaşlarımız yaz ayları ve devamında sahip olduğumuz doğa harikası denizimizin tadını doyasıya çıkaracak. Hemşerilerimiz tekne gezisine ek olarak muhteşem Karadeniz'in eşliğinde kahvaltı imkânına da sahip olacaklar" dedi.


Gezinti teknesi 14.00 ile 20.00 arasında Altınordu şehir turu ve Perşembe ilçesi güzergâhı olmak üzere iki ayrı yerde, cumartesi ve pazar günleri 11.30'daki kahvaltı turu ile vatandaşlara hizmet veriyor.

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