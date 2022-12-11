Gittiği kurs sayesinde işyeri kurup patron oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi genç kadın, açtığı butik çikolata işyeri ile hemcinslerine örnek oldu.

Ünye'de yaşayan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Demet Helvacı, yıllar önce işsiz olması nedeniyle çeşitli kurslara başvurdu. Asıl mesleği muhasebecilik olan genç kadın, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen Avrupa Birliği onaylı kurs sayesinde çikolata yapmayı öğrenerek kendi işini kurdu. Helvacı, şimdilerde ise aldığı siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

“Kurslardan aldığım başarı beni iş yeri açmaya yöneltti”

Demet Helvacı, aldığı kurs ile kendini geliştirdiğini belirterek, “Aslında geçmişimde mutfakla hiç alakam yoktu fakat kursa giderek çikolata ile sütün birlikteliğini öğrenerek bu işi severek yapmaya başladım. Yani bir kadın olarak bir şey üretmek veya bir şeye sıfırdan başlamak bana zevk vermeye başladı. Kurslarda aldığım olumlu sonuçlar da beni bir iş yeri açmaya yöneltti. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği onaylı kursu sayesinde kendimi geliştirdim” dedi.

“Asıl mesleğim muhasebecilik”

Asıl mesleğinin muhasebe sektörü olduğunu söyleyen, Helvacı, “Benim asıl mesleğim muhasebeydi. Tabii aldığım kurslarla birlikte çikolata ile özdeşleşmeye başladım. Başaracağımı ve yapabileceğimi ben de bilmiyordum. Kendimi geliştirdikten sonra çikolataya şekil verilmesi, işlenmesi ve püf noktalarını öğrenerek bu işime devam ediyorum” diye konuştu.