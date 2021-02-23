Göçmen kuğular Fatsa'da mola verdi

Soğuk bölgelerden sıcak iklimlere göç eden kuğular, Ordu'nun Fatsa ilçesi sahillerinde mola verdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde mola veren kuğular, göç için uygun hava koşullarını bekliyorlar. Sahilde seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarken, fotoğrafçılar da kuğuları görüntülemek için sahildeki yerini aldılar. Kuğuları görüntülemek için sabahın erken saatlerinde sahile gelen fotoğrafçı Muhsin Yılmaz, “Göçmen kuğular göç ettikleri sırada bazı bölgelerde dinleniyorlar. Fatsa ilçemiz de son durakları oldu. Bizler de bu güzel görüntüleri fotoğraflamak istedik” diye konuştu.