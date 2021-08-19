Göçmen kuğular Fatsa'da

Soğuk bölgelerden sıcak iklimlere göç eden kuğular, Ordu'nun Fatsa ilçesi sahillerinde mola verdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde mola veren kuğular, göç için uygun hava koşullarını bekliyorlar. Sahilde seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarken, fotoğrafçılar da kuğuları görüntülemek için sahildeki yerini aldılar.

Kuğuları Fatsa ilçesinde gördükleri için mutlu olduklarını ifade eden Mehmet Aydın isimli vatandaş, “Göçmen kuğuları her yıl bu aylarda Fatsa ve bölgesinde görüyoruz. Kuğuları görmek çok güzel. Kuğuların rengi, duruşu diğer kuşlardan daha farklı” diye konştu.