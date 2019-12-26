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Göksu Akyel'in ismi spor salonuna verildi

Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı’nı taşıyan minibüsün Yozgat’ta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Göksu Akyel’in adı, eğitim gördüğü okulun spor salonuna verildi.

Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün Yozgat'ta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Göksu Akyel'in adı, eğitim gördüğü okulun spor salonuna verildi.


1 Aralık günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Göksu Akyel'in anısını yaşatmak için Ordu Lisesi Müdürlüğü takdir edilecek bir karara imza attı. Ordu Lisesi kampüsünde bulunan spor salonuna Akyel'in ismi verildi. Akyel'in ismini taşıyan yeni tabela spor salonuna asıldı.


Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularının bulunduğu Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, 1 Aralık'ta, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmiş, kazada hentbolculardan Göksu Akyel ve Sinem Aksu hayatını kaybetmiş, 15 sporcu da yaralanmıştı.

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