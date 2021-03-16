Göletler şehri Ordu

OSKİ tarafından kuraklık tehlikesine karşı ilçelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında Aybastı, Kabataş, Fatsa, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Gölköy ve Korgan ilçelerinde gölet ve su alma yapıları tamamlanarak hayata geçirildi. Gelecekte yaşanması muhtemel kuraklık tehlikesine karşı ilçelerin su ihtiyacını karşılayacak bu gölet ve su alma yapılarından su tutum işlemi başladı.

Kuraklık tehlikesine karşı tedbirleri önceden alan Büyükşehir Belediyesi hazırlanan projeler kapsamında Kabataş, Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe ve Kumru ilçelerinde yeni su alma yapıları ve gölet çalışmalarını sürdürüyor. OSKİ ekipleri tarafından yürütülen projelerin kısa sürede tamamlanarak sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

“Çalışmalara 20 ay önce başlamıştık”

Gölet ve su alma yapıları ile Ordu'da yaşanabilecek kuraklık tehlikesine karşın içme suyu sıkıntısı yaşamamak için çalışmalara göreve gelir gelmez başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İlçelerimizde oluşturduğumuz gölet ve su alma yapıları ile kuraklık tehlikesine karşı önlem aldıklarını” söyledi.

Başkan Güler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 20 ay önce başladığımız çalışmalarla Aybastı, Kabataş, Fatsa, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Gölköy ve Korgan ilçelerimizde gölet ve su alma yapılarını tamamlayarak hayata geçirdik. Yine Kabataş, Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe ve Kumru ilçelerimizde ise gölet ve su alma yapısı çalışmaları devam ediyor. Özellikle pandemi sonrası kırsal mahallelere ve ilçelere göç yoğunluğunun artacağını düşünüyoruz. Bu vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını karşılama noktasında bu çalışmalar olmazsa olmazımızdı. Şu ana kadar bu çalışmalarda önemli bir mesafe kat ettik. İnanıyorum ki yapacağımız diğer su çalışmaları ile yaşanması muhtemel su sıkıntısının önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.