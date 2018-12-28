Gönül Dostları konseri

Ordu'nun Ünye Halk Eğitim Merkezi Gönül Dostları Tasavvuf Musikisi ekibi Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi yurdunda konser verdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında konserlerine devam grup ilahiler ve tasavvuf eserleri seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konseri öğrenciler keyifle dinlerken zaman zaman söylenen eserlere eşlik ettiler.

Her okulda eserlerini buluşturacaklarını söyleyen Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Muammer Coşkan, " Gönül Dostları Tasavvuf Musikisi ekibi okullarla buluşuyor projesi ile bu gün Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdunda devam ediyoruz. Burada tasavvuf musikisine ait eserleri seslendirerek öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin bizleri hoş bir seda ile dinlemeleri bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Konseri izlemeye gelen Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Başta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem izlemeye değer eserler dinletiyorlar, hem de kulaklarımızın pasını siliyorlar. Gönül Dostları ekibi diyoruz, çünkü gönüllere hitap ediyorlar. Gerek bizlere tasavvuf eserlerini seslendiren arkadaşlarımıza ve koro şefimiz Ender Eyüpoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.