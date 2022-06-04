Görenler 'timsah' sanıyor

Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunan ve adını şeklinden alan "Timsah Adası", görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor.

Yalıköy ve Belicesu Mahallesi'ndeki "Timsah Adası", yazları ziyaretçi akınına uğruyor. Aynı zamanda Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği alandaki kumsal halk plajı olarak kullanılıyor.

Bölgede her ay ziyaretçisi olan ‘Timsah Adası'nı ilk kez gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Adayı görmek için Ordu ve çevresindeki illerden Perşembe ilçesine gelen vatandaşlar, arkalarına aldıkları ‘Timsah Adası' ile özçekim yapmayı da ihmal etmiyor.

Timsah Adası'nın yabancı turistler içerisinde en çok Arap ve Alman turistlerin ilgisini çekerken bölgedeki vatandaşlar, “Timsah Adası'nın yaz ayarlında ziyaretçisi çok oluyor. Yabancı turistler tarafından oldukça beğenilen bir yer. Birçoğu gerçekten timsah olduğunu düşünüyor. Alman ve Arap turistler çok ilgi gösteriyor. Her yıl sayı gitgide artıyor” dediler.

Harika bir doğaya sahip olan Ordu bölgesine sık aralıklarla gezdiğini söyleyen Oğuzhan Taşhan, “Bolaman'dan başlayıp Hoynat Adası'nın olduğu bölgeye kadar sahil yolundan gidip oraların güzel manzaralarını canlı görmek bizleri çok rahatlatıyor. Özellikle Timsah Adası bizleri gerçekten hayran bırakıyor. Fırsat buldukça buraya gelip ailemizle, sevdiklerimizle zaman geçiriyoruz” diye konuştu.