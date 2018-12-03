Görme engelliye yaş pastalı sürpriz

Ordu'nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesinde santral görevlisi olarak çalışan görme engelli Osman Bayır'a çalışma arkadaşları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaş pastalı sürpriz yaptılar.

10 yaşındayken göz tansiyonu nedeniyle iki gözünü de kaybeden görme engelli Osman Bayır'ı çalışma arkadaşları unutmayarak gününü kutladılar ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Duygu dolu anlar yaşayan 42 yaşındaki Osman Bayır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bu zor hayat şartlarında buruk olarak yaşadıkları belirterek, “Çalışma arkadaşlarımın jesti beni son derece mutlu etti. Zor şartlarda işime gidip geliyorum. Eşim ve çocuklarım bana en büyük yaşantımda yardımcı oluyorlar. Dünyayı gözümle gördüm. Güzelliklerini gördüm. Öğrencilik yıllarımda okulumuzun etkinliklerine katılıyordum. Göz tansiyonu yüzünden maalesef iki gözümü de kaybettim. Çok sıkıntılar yaşadım. Zorluklar gördük. Görmemek gerçekten ayrı başına bir sıkıntı. Allah'ım dünyada kimseyi görme engelli veya diğer engelli etmesin. Beni bugünde hatırlayan dostlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Fatsa Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Alper Delier de katıldı.