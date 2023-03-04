Göz ülserinden 20 saniyede lazer ile kurtuldu

Ordu'da, 10 yıldır uzağı görememe şikâyeti nedeniyle lens kullanan 40 yaşındaki Şakir Karaosmanoğlu, lazerle göz çizdirme işlemi ile saniyeler içinde lenslerinden kurtuldu.

Medical Park Ordu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim'in gerçekleştirdiği excimer lazer yöntemi sadece saniyeler sürdü. Uzun süreli lens kullanmaktan sürekli göz ülseri ile konjonktivit olduğunu söyleyen ve gözlük kullanmayı istemeyen Ordulu Şakir Karaosmanoğlu, excimer lazer yöntemi sayesinde artık lens ve gözlük kullanmadan kesintisiz ve net görebilecek.

Göz hastalıkları tedavisiyle ilgili yıllardır il dışına giden hastalar için Ordu'da halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen dünyadaki en yaygın yöntemlerden biri olan “Excimer Lazer” yöntemi ile hizmet vermeye başladıklarını belirten Opr. Dr. Nükhet Zaim, excimer lazer yöntemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kornea yeniden şekilleniyor

Yapılan işlem hakkında bilgi veren Opr. Dr. Zaim, “Lazerle görme tedavisi, tamamen bilgisayar kontrollü excimer lazer cihazının kornea tabakasını yeniden şekillendirilerek doğru odaklama ve net görme sağlanabilmesi işlemidir. Excimer lazerin gözün ön bölümündeki kornea dokusuna uygulanması ile korneadaki dokuyu bir arada tutan karbon bağlarının kırılmasına neden olarak dokuyu buharlaştırma suretiyle yok eder. Excimer lazerde çok iyi ayarlanmış lazerin korneada istenilen bölgelere yollanması ile korneanın bir kısmı istenilen ölçülerde adeta traşlanır. Böylece korneanın kırıcılığı değiştirilerek, istenilen değere ulaşılmış olur” diye konuştu.

İşlem 20 saniye sürdü

Hastalarının senelerdir miyop şikâyeti yaşadığını ve gözlük kullanmak istemediğini dile getiren Opr. Dr. Zaim, “Lens takıp çıkarmak yüzünden hastamızın gözlerinde sık sık problemler oluşuyordu. Excimer lazer yöntemini hastanemizde faaliyete geçirdikten sonra Şakir Bey gibi göz problemi olan çok sayıda hastamızın yüzünü güldürdük. Uygulamayı yaklaşık 20 saniye gibi çok kısa bir zaman diliminde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İki gözünü de aynı anda tedavi ederek hastamızı aynı gün taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

“Artık lens kullanmayacağım için mutluyum”

10 yıldır görme problemi yaşayan Şakir Karaosmanoğlu, artık lens veya gözlük kullanmayacağını öğrenince mutluluğunu şöyle paylaştı:

“Yaklaşık 10 yıldır uzağı görme problemi yaşıyorum. Gözlük kullanmayı hem kendime yakıştırmıyor hem de sevmiyorum. Bu yüzden sürekli lens kullanmam gerekiyordu. Lens kullandığım için sürekli göz ülseri ile konjonktivit oluyordum. Ordu'ya excimer lazer tedavisinin geleceğini öğrenince hemen benim gözlerim için uygun olup olmadığını öğrenmek için Medical Park Ordu Hastanesi'nde Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nükhet Zaim'e başvurdum. Gözlerim için bu yöntemin uygun olduğunu söyledi. Ardından lazer işlemi için planlamasını yaparak işlemi gerçekleştirdi. Beni lenslerimden kurtardığı için ve böyle bir teknolojiyi Ordu'ya getirdikleri için Medical Park Ordu Hastanesi'ne ve Opr. Dr. Nükhet Zaim'e teşekkürlerimi sunuyorum.”