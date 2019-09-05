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Gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu'nun Ünye ve diğer ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda "ihaleye fesat karıştırmak, çıkar amaçlı çete kurmak ve çeye üye olmak" suçlarından 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 20 kişi bugün Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilenlerin arasında görevden alınan Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi G.Y.'nin de bulunduğu öğrenildi.

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