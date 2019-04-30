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‘Güldürhane' beğenildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Tiyatro Birliği tarafından organize edilen ‘Güldürhane’ isimli tiyatro gösterisi izleyicilerden tam not aldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Tiyatro Birliği tarafından organize edilen ‘Güldürhane' isimli tiyatro gösterisi izleyicilerden tam not aldı.


Fatsa'da kurulan bütün tiyatro grupları tarafından sergilenen tiyatro gösterisinde izleyiciler eğlenceli dakikalar geçirdiler.


Komedi ve mizah ağırlıklı oyunun günlük yaşamdan alınması, tecrübeli, tecrübesiz kalabalık bir kadronun aynı programda, aynı sahneyi paylaşarak gerçekleşen tiyatro gösterisi ‘Güldürhane' de oyuncular sergiledikleri performanslarla da tam not aldılar.


Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen tiyatro gösterisine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar da katıldı.


Kibar, “Tiyatro gösterisini çok beğendim. Fatsalı oyuncularımızın bu gayretli performansları takdirliktir. Tiyatro gibi sosyal aktiviteler bizim dönemimizde daha fazla olacak. Tüm tiyatro ekibini kutluyorum” dedi.

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