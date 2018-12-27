Güler: "Fatsa'yı yıldız şehirlerden biri haline getireceğiz"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa'yı yıldız şehirlerden biri haline getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Fatsa Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu. Güler'e AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve partililer de eşlik ettiler. Ziyarette ilk konuşmayı yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Ülkemizin geleceği açısından önemli olan 31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerine hazırlandığınız bugünleri inşallah bundan sonra daha dolu dolu geçireceğiz. İlçe adaylarımız da belli olduktan sonra daha yoğun bir program içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rabb'im utandırmasın. İnşallah bu süreci en güzel şekilde atlatırız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı konuşmada, “İlçelerimize hem nezaket ziyareti gerçekleştiriyoruz hem de daha evvelki hizmetleri olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz çünkü Fatsa bugüne kolay gelmedi. İnşallah bundan sonra da bu bayrak yarışı artan bir hızla daha iyi noktalara doğru gelecek. Fatsa bizim gözbebeğimiz. Buna layık bir plan program içerisindeyiz. Fatsamızı yıldız şehirlerden biri haline döndürmeye çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. Proje olarak başkaları için en zor olan şey bizim için en kolay şey. Biz şimdi bunu bir boyut daha ileriye götürerek gönül belediyeciliği şekline döndürmeye çalışıyoruz çünkü Fatsa tüm güzelliklere layık bir şehrimiz. Bunun için ben sevgiyi büyüterek bir sevgi şehri bir huzur şehri olmasını sağlayacağız ve burayı bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili hanımların iğne oyası yapar gibi her karış toprağına değerlendireceğimiz bir çalışma içerisindeyiz. Buradaki ekonomiyi büyütmek, istihdam sorununa çözüm bulmak ve burada iş adamlarına aynı zamanda uluslararası lige çıkartma çabamız var. Türkiye çapında Fatsa başarılı ama uluslararası alanda da başarılı olmalı bunun için vizyonumuz var. Bunu yaparken de herkesi kucaklayarak yapacağız. Bizim en önemli stratejimiz ötekileştirmeden herkesi kucaklamak ve aynı zamanda ortak akılla gitmek yani akıllı insanlar sadece kendi aklıyla değil başkalarının akıllarıyla başarıyı yakalarlar. Uluslararası finans merkezlerinin kaynaklarını da kullanacağız. Fatsa gerçekten hayran kalacak değil hayran kalınacak bir şehir olacak. Yani burası örnek almayacak örnek alınacak bir şehir olacak. Bir de ben demeyeceğiz, biz demeyeceğiz, siz diyeceğiz. Ben yok, sen yok, siz var. Bunu yaparsak belediyecilikte şehircilikte de daha başka üst lige katılmış olacağız. Biz fazla konuşmayan iş yapan insanlarız, bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Mehmet Hilmi Güler'e ziyaret sırasında Fatsa Gaga Gölü'nün çerçeveli büyük bir fotoğrafını hediye etti.

Güler bu hediyeyi takdim alırken, “Ben böyle bir armağan ile karşılaşacağımı bilmiyordum ama bu fotoğrafa iyi bakın. Bundan bir süre sonra tekrar bakın. Bu belge olsun. Ben de Muharrem Başkan da bunu imzalıyoruz. Bu aynı zamanda bizim senedimiz olsun” şeklinde konuştu.