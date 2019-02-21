Güler: “Ordu deniz ile barışacak”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun deniz kıyısında bir şehir olmasına rağmen denizi gerektiği gibi kullanamadığına dikkat çekerek, “Yeni dönemde yapacağımız projelerle Ordu'yu deniziyle barıştıracağız” dedi.

Belediye yöneticiliğine yabancı olmadığını, 25 sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hem İSKİ ardından İGDAŞ'ta Genel Müdür olarak görev aldığına dikkat çeken Güler, o dönemde İstanbul'da başarılı hizmet ve yatırımlarda bulunduklarını vurguladı. Güler, “Çalışmalarımızı artık Ordu'da yapacağız. Daha önce İstanbul'da ne yaptıysak, biz şimdi Ordu'da bunları yapacağız ve Orduluların yüzünü güldüreceğiz. AK Parti'nin 'ak' ismine yakışır temizlikte bir belediyecilik yapacağız" diye konuştu.

"Ordu deniz ile barışacak"

Güler, Ordu'nun deniz kıyısında bir şehir olmasına rağmen denizi gerektiği gibi kullanamadığına dikkat çekerek, yeni dönemde yapacağımız projelerle Ordu'yu deniziyle barıştıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce bilime dayalı bir siyaset geleneği yoktu Türkiye'de. Biz bu geleneği başlattık. Yeni dönemde sadece basit bir belediyecilik değil, çok daha farklı olacak. Ordu, dünyaya baktığımızda bazı ülkelerden dahi daha büyük bir ilimiz. Dolayısıyla kaynaklarımızı öyle yöneteceğiz ki, Ordu'yu dünya çapında bir marka haline getirmeyi düşünüyoruz. Yani bir Lüksemburg gibi düşünün Ordu'yu. Kaynaklarıyla, imkanlarıyla ve Ordu'nun bulunduğu yere bakarsanız biz Samsun ile Giresun arasında, Sivas'la Tokat arasında bir şehir değiliz aslında. Denize açılarak, Odessa'ya, Moskova'ya, Bükreş'e ve aynı zamanda Tiflis'e kadar uzanan geniş bir hinterlandımız var. Denizi kullanmayan Ordu, denizi kullanacak ve kalkınmasında oralara doğru uzanacak, ekonomide yeni sahalar bize açacak.”

"Ben gemileri yaktım”

Güler, yapılacak hizmet ve projeler konusunda kararlı olduklarını da belirterek şunları söyledi:

“Ben gemileri yaktım, gemileri yakarak Ordu'ya döndüm. Ordu yatırım yapılacak muhteşem bir şehir haline geliyor. Pasif bir Ordu'dan aktif bir Ordu'ya geçeceğiz. Buna hazırlıklı olun. Dereyolu Projesi, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan çok önemli bir yol. Burada da büyük bir potansiyeli biz denize ulaştıracağız. Bu çok önemli bir aort damarı Ordu için. Oradan da buraya çok büyük bir hareketlilik başlayacak. Burada yeni yatırımlarla bambaşka bir Ordu'yu oluşturmaya çalışacağız. Bizler bundan sonraki yatırımlarda da çok büyük adımlar atmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili gönül birliği ile çalışmalarımızı yapalım. Sizi yönetilmeye değil, yönetmeye davet ediyorum. Yepyeni bir Ordu'yu sizlere vaat ediyoruz."