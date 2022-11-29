Gülüş estetiği özgüveni arttırıyor

Tuğçe Serdaroğlu, “Dişlerde bulunan şekil bozuklukları ve lekelenmeler günlük hayatta bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre diş yapısına ve gülüşlerine güvenen kişiler daha başarılı daha mutlu oluyor” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, gülüş estetiği hakkında açıklamalarda bulundu. Güzel bir gülüş için güzel estetik duruşlu dişlerin eksiksiz, bembeyaz olmasını, dişetleri ve dişlerin yüzeyinin temiz görünmesini ve çapraşık olmaması gerektiğini söyleyen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, gülüş tasarımı yapılmadan öncesi ve uygulanan tedaviler ile ilgili şunları söyledi:

“Gülüş tasarımı yapılmadan önce hastanın ağız sağlığı dikkate alınır. Tedaviye uygunluğu gözlemlenir. Diş formu incelenir. Bu gözlemlerden sonra kişilerin ağız ve çene yapısına uygun tedavi yapılır. Tedavilerde ise eğer kişide diş eksiliği varsa implant uygulaması, kron köprü uygulamaları, çürüklü dişler için dolgu veya kanal tedavisi, hassas ve ödemli diş etleri için dişeti tedavisi, çapraşıklık için ortodontik tedaviler, dudak desteği yetersizse medikal estetik uygulamalar (dolgu, botoks) uygulanabilir.”

Kişiye özel gülüş tasarımı

Dt. Tuğçe Serdaroğlu, genel olarak kullanılan ve çok tercih edilen gülüş çeşitlerini şöyle sıraladı:

“Çekici estetik gülüş: Bu gülüş için tedavide tercih edilen ön dişleri daha ön plana çıkarmaktır. Bu değişiklik sizlere daha genç ve daha çekici gülüş kazandıracaktır.

Entelektüel gülüş: Dişlerin aynı seviyeye getirilerek kişiye daha olgun bir gülümseme edası katar.

Sportif gülüş: Bu gülüşte orta kesici olan dişlerin yan taraflarda bulunan kesici dişlerden uzun olarak tasarlanmasıyla sağlanır.”

Dişler ve dişetleri daha sağlıklı bir görünüm kazanıyor

Gülüş tasarımının tedavi aşamaları ve avantajlarına da değinen Dt. Serdaroğlu, “Gülüş tasarımı yaparken kişinin ağız diş fotoğrafları çekilerek diş ölçüleri alınır. Hastanın isteği ve şikâyetleri de dinlenilerek gülüş tasarımı gerçekleştirilir. Kişinin de onayı alınarak ölçüler hazırlanır ve kısa bir süre içerisinde estetik işlemler kalıcı olarak yapılır. Gülüş estetiğinden sonra kişilerde daha doğal görünümlü, yüz çenesine yakışır dişler elde edilir. Dişlerin renkleri daha net olur ve diş etleri daha sağlıklı görünüm kazanır. Güzel, parlayan dişlere ve gülümsemeye kavuşulur. Dişlerdeki kırıklar düzeltilir” diye konuştu.