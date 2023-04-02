Gülyalı doğalgaza kavuştu

Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'nun giriş kapısı özelliği taşıyan Gülyalı ilçesinin doğalgaza kavuşması için başlattığı girişimler sonuç verdi. İlçede evlere doğalgaz akışı sağlanmasına başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye'nin doğalgaza kavuşmasını sağlayan Başkan Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AKSA şirketi ile yaptığı görüşme ve girişimler sonucu Ordu'nun ilçeleri belirli ve planlı bir süreç dahilinde doğalgaza kavuşuyor.

Havaalanına sahip olması sebebiyle Ordu'nun giriş kapısı özelliğini taşıyan Gülyalı ilçesinde altyapı ve üst yapıda tüm işlemlerin tamamlandığı doğalgaz çalışmasında hanelere gaz akışı sağlanıyor.

Vatandaşlardan teşekkür

Yıllardır ilçede doğalgazın eksikliğini yaşayan vatandaşlar kendilerine birçok anlamda konfor sunan hizmet için emek veren herkese teşekkür etti.

Gülyalı ilçesinde yaşayan Hatice Cebeci ve Okan Cebeci duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok memnunuz. Bu Gülyalı için büyük bir sorundu. Tüp derdimiz kalmadı. Evimiz sıcak. Soba yakma derdimiz kalmadı. Biz evde yoksak kat kaloriferlerinin yakılması bir sorun haline geliyordu ve evde çocuklar üşüyordu. Kömür ve odun derdimiz de vardı. Şimdi çok şükür kumandasına basıyoruz her taraf ısınıyor, her musluktan sıcak su akıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz”

“İlçemize hayırlı olsun”

Ak Parti Gülyalı İlçe Başkanı Abdullah Sipahi de ilçe halkının hizmetten son derece memnun olduğunu kaydederek, “Gülyalı için bu durum gerçekten büyük bir sıkıntıydı. Göreve başladığımda Büyükşehir Belediye Başkanımız Gülyalı'ya ne yapabiliriz diye sorduğunda kendisine doğalgazın ilçeye getirilmesi ve üniversite inşaatının başlanması noktasında eksikliği ifade etmiştim. Gülyalı'yı hak ettiği doğalgazı kavuşturacağız demişti. Enerji Bakanımızın Ordu ziyaretinde de konuyu ayrıca kendisiyle görüştük. Doğalgazın olmazsa olmazlarımızdan birisi olduğunu kendilerine ifade ettik. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler de bize orada çok ciddi destek verdi. Gülyalı ilçesine doğalgazın getirilmesi konusunu 2022 yatırım programına aldırdık. Şimdi gelinen süreçte doğalgaz ilçemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bundan ziyadesiyle memnunuz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler ve emek veren herkese ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.