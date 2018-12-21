Gülyalı-Mustafalı Mahallesi dernekleşti

Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Mustafalı Mahallesi'nde “Mustafalı Mahallesi Geliştirme, Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği(MUS-DER)” kuruldu.

Mustafalı Mahallesi'nden, İsmail Çakmak, Vedat Öz, Sinan Acar, Ali Özer, Ümit Albayrak, Hacı Osman Akçay, Üzeyir Şahin, Olgun Varol ve Ahmet Öz'ün kuruculuğunu yaptığı Mustafalı Mahallesi Geliştirme, Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği(MUS-DER), kuruluş işlemlerini tamamlayarak resmiyet kazandı.

MUS-DER'in geçici yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek, kendi arasında görev bölümü yaptı. MUS-DER'in geçici yönetim kurulu başkanlığına İsmail Çakmak, başkan yardımcılığına Vedat Öz, sekreterliğe Sinan Acar, saymanlığa Ümit Albayrak, üyeliklere ise Hacı Osman Akçay, Ali Özer, Üzeyir Şahin, Olgun Varol ve Ahmet Öz getirildi.

Gerçekleştirilen kurucular kurulu toplantısında açıklama yapan MUS-DER Geçici Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çakmak, “Gelişen dünyada sivil toplum kuruluşlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Dernekler, insanlara aynı amaç doğrultusunda, birlikte hareket etme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, yaşadıkları yörenin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesinde öncülük etmektedir. Biz de bu düşünden hareketle Gülyalı ilçemizin en büyük mahallelerinden birisi olan Mustafalı Mahallemizde eksikliğini hissettiğimiz derneğimizin kuruluşunu 9 arkadaşımızla birlikte gerçekleştirdik. Derneğimizin resmi kuruluş işlemlerini tamamladıktan sonra ilk toplantımızı yaparak, kendi aramızda görev dağılımı yaptık. Kurucu üyelerimizin görüş, düşünce ve önerileri doğrultusunda kendimize bir yol haritası belirledik. Mahallemizin muhtarı ve önde gelen insanlarıyla birlikte istişare ederek, mahallemizin yararına olacak, faydalı hizmetler yapmak istiyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için de mahallemizde yaşayan veya gurbette yaşan tüm mahalle sakinlerinin desteğine ihtiyacımız var. El birliği ve güç birliği ile Mustafalı Mahallesi'nin hak ettiği sosyal, kültürel, ekonomik, alt yapı hizmetlerini mahallemize kazandırmak tek gayemizdir. Bunun için de var gücümüzle çaba göstereceğiz” dedi.