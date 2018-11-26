Gündoğdu'dan istihdam müjdesi

Metin Gündoğdu yaptığı açıklamada, İŞKUR'un Toplum Yararına Program kapsamında çalışacak kişilerin görevlendirilen kurumlarda çevre temizliği işlerini yapacağını belirtti. Bin 1250 kişinin 6 ay süre ile istihdam edileceğini aktaran Metin Gündoğdu, “Programa 19 yaşını doldurmuş ilgili şartlara uygun tüm hemşehrilerimiz başvuru yapabilir. Kadın, engelli, eski hükümlü ve 36 yaşın üzerindeki erkeklere öncelik verilecek. İkinci listede ise 19-36 yaş arası erkekler değerlendirilecek. Başvurular, Aralık ayının ilk haftasında toplanacak, programa katılanlar 2 Ocak 2019 tarihinde işbaşı yapacak. Bu program ile Ordu ekonomisine 18 milyon TL'nin üzerinde nakit girişi olacak” dedi.