Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 54. Genel Kurul Güz Oturumu'nda AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'ya meclis başkanları, delegasyon başkanları, ve komisyon başkanlarından önemli hizmet yapanlara verilen, KEİPA Onur Madalyası takdim edildi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 54. Genel Kurul açılış konuşması, Dönem Başkanı ve Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Tsveta Karayancheva tarafından gerçekleştirildi. 12 KEİPA üyesi ülkenin yanı sıra çok sayıda gözlemci ülkenin katıldığı toplantıda AK Parti Ordu Milletvekili ve Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Metin Gündoğdu'ya KEİPA Onur Madalyası verildi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu şu ifadeleri kullandı: “KEİPA'daki yapıcı çalışmalarımızdan dolayı Dönem Başkanı ve Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Ekselansları Sayın Tsveta Karayancheva Hanımefendi tarafından, şahsıma KEİPA Onur Madalyası tevdi edildi. KEİPA Genel Sekreteri Sayın Asaf Hacıyev'in elinden de sertifikamızı aldık. KEİPA'da birlikte çalıştığımız 12 farklı ülkeden gelen parlamenter dostlarımıza teşekkür ediyorum.”