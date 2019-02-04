Güney: "Güvenlik ve huzur olmazsa olmazımız"

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" Kaymakam Ümit Hüseyin Güney başkanlığında yapıldı. Huzurun ve asayişin ilçede önemli olduğunu vurgulayan Güney, "Bizler bütün toplantılarımızda konuştuğumuz gibi güvenlik, huzur olmazsa olmazımızdır. Huzurun ve asayişin olmadığı yerde hangi şartları koyarsanız koyun amacımıza ulaşmak mümkün değildir. Güvenlikten ve asayişten kaygılı olan öğretmen, öğrenci ve veliler eğitime odaklı olamazlar. Biz ekonomik anlamda çok varlıklı olsak dahi güvenliğimiz yoksa geleceğimizden ümitli olamayız. Her şeyin başında güvenlik ve asayiş gelir. Okul güvenliği dediğimizde okulun çevresi ve bahçesi dediğimizde çocuklarımızın okul etrafında güvenli bir sosyal alandan faydalanmasını diyebiliriz. Okullarımızın hemen hemen hepsinde güvenlik kameralarımız ve okul güvenlik personellerimiz mevcuttur. Gerek okul içerisinde öğrenci güvenliği gerek okul dışında öğrencilerimizin evlerine güvenle gitmeyi bizler bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyor, iyi bir gelecek için öğrencilerimizi koruma altına alıyoruz. Gerek emniyetimiz, jandarmamız, milli eğitimimiz bunlar konusunda ne yapılması gerektiğini, sıkıntının neler olduğunu biliyorlar" dedi.

Programa ayrıca Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aksu, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.