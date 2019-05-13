Güney: "Türkiye'de bu uygulama model olacak"

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, ilçede mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek amacıyla meslek odalarıyla imzaladıkları iş birliği protokolünün Türkiye'ye model olabileceğini söyledi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek amacıyla meslek odalarıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol anlaşması öncesi konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Bugün burada bir iş birliğine imza atarak mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerimizle reel sektörümüz inşallah bir araya getirme çabası içerisinde olacağız. Ülkemizde ve ilçemizde mesleki teknik eğitime ilgi oldukça az ve bu manada hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitime bakışını değiştirmek, öğrencilerimizin ve velilerimizin bilinçli ve istekli bir şekilde mesleki ve teknik eğitime yönelmelerini sağlamak adına bu protokol gerçekten çığır açacak. Bu protokolle öğrencilerimizin stajda yaşadığı sorunlar, mezuniyet sonrası istihdamında yaşanan sorunlar, okullarımızdaki eğitim ortamlarının düzeltilmesine yönelik çalışmalar, odalarımızın oda başkanlarımızın öğrencilerimize hamili karşılında yapacağı destekler gibi değerler eğitime katkı sağlayacaktır. Bu konuda destek veren oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Türkiye'de bu uygulama model olacak"

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ise, "Değişik vesilelerle gerek esnafımız, gerek sanayicimiz ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dile getiriyor, yine okullarımız öğrencilerimiz de eksiklikleri, sıkıntıları, dilek ve temennileri dile getiriyorlar. Hepsi de farklı açılardan ama aynı noktaya temas ediyor. Meslek liselerinin bugün istenen seviyede olmaması ve istenen seviyelere çıkarılma arzusu. Bizim bu proje vesilesiyle sanayicimiz ne istiyor? Zanaatkarımız, eşrafımız, tüccarımız ne istiyor? Okullarımız ne istiyor? Hangi kapasiteleri var? Bunu bizzat yaşayarak görecekler. Bizler çok yakın mekanları paylaşıyor olsak bile benzer sorunlarla karşı karşıya olsak bile sistematik bir iletişim kanalını ve yürütme şeklini benimsemediğimiz zaman basit olan şeyler bazen zorlaşıyor. İçinden çıkılmaz bir hal alıyor. Uygulamaya geçireceğimiz protokolle sadece Ünye'ye, Ordu'ya değil belki de Türkiye'ye model olabilecek meslek liseleriyle ilgili olumlu bir uygulamanın hayata geçirilebileceğini söyleyebiliriz. Bu protokol ile bizler öğrencilerimizi teorik eğitim ile birlikte sanayi, reel sektörle buluşturulması ve geleceğe dair bu alanlarla ilgili plan program yapıp hayal kurması, bu gençlerimizin mezun olduktan sonra iş sahibi olmalarını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erhan Aydın ile meslek odaları başkanları ve okul müdürleri katıldı.