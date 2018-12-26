Gürcü Marina, şifayı Ordu'da buldu

Alerjik astım hastalığı yüzünden yıllardır rahat bir nefes alamayan 44 yaşındaki Marina Abuladze, şifayı Ordu'da buldu.

Gürcistan'da gittiği doktorlar, astımı olan Marina Abuladze'ye şiddetli alerjik reaksiyonlar nedeniyle tedavisine Türkiye'de devam etmesinin uygun olacağını söyledi. Medical Park Ordu Hastanesine gelen 44 yaşındaki hastayı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu tedaviye aldı.

Yaygın kas ve eklem ağrıları olan, uzun zamandan beri geceleri nefes darlığı çeken ve öksürük krizleriyle uyanan, zaman zaman göğsünde ağrı olduğunu söyleyen Marina Abuladze, ülkesinde müracaat ettiği merkezlerde aldığı tedaviler sonucunda şikayetleri geçmedi. Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümüne başvuran Marina Abaludze, çekilen EMG'de çoklu sinir tutulumu olduğu belirlendi. Eski filmleriyle tekrar değerlendirilen hastaya, tekrarlayan zatürreye yol açan nadir rastlanan 'churge strauss' sendromu tanısını konuldu.

Prof. Dr. Ali Kutlu, “Alerjik hastalıklarda erken tanının çok önemlidir ve doğru merkeze yapılacak başvuru tanının gecikmeden konulabilmesi için belirleyicidir. Tanının gecikmesi ve hastalığın ilerlemesi çoklu organ tutulumuyla özellikle de akciğer tutulumu sebebiyle ölüme yol açabilmektedir” dedi.

Hastanın genel durumunun kontrol altına alındığını belirten Prof. Dr. Kutlu, “Marina, artık geceleri daha rahat uyuyabiliyor, nefes darlığı eskiye oranla hafifledi. Önünde uzun bir tedavi süreci onu bekliyor. Özellikle Batum çok nemli ve eski evlerin yoğun olduğu bir bölge. Bu nedenle bölgede alerjik hastalıklar oldukça yaygın. Çok sayıda göğüs hastalıkları ve alerji hastası tedavilerinin devamı için hastanemizi tercih ediyor. Özellikle geniş kapsamlı sağlık sigortasının olmaması, hekimlerin muayenehane ağırlıklı çalışması hastalar için ülkemizi cazip hale getiriyor. Bizler de sahip olduğumuz imkanlar ve güçlü ekibimizle hastalarımıza en üst düzeyde sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz ve doğru tanı, doğru tedavi sonrası hastalarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu görüyoruz” diye konuştu.