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Gürsu: "TMO her zaman piyasada olmalı"

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, "Fındık, bölgemizin ana geçim kaynağıdır.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, "Fındık, bölgemizin ana geçim kaynağıdır. Fiyatların yüksek olması için TMO her zaman piyasada olmalıdır” dedi.


Haydar Gürsu yaptığı açıklamada, “Fındık 2020 yılında üreticileri her türlü memnun etti. Çok verimli ve güzel bir sezonu geride bıraktık. Rekolte Ordu bölgesinde tespit edilen seviyede oldu. Türkiye geneline yayarsak rekolte genelde düşüktür. Avrupa'da fındık ihtiyacı olan firmalar 2020 yılını bitirecek stok yaptılar. TMO fındık alımını halen gerçekleştiriyor. Alım durduğu an fındığın fiyatlarda tehlike edecek bir durum olur. TMO hep piyasada olmalıdır. Üreticilerimizin her zaman arkasındayız ve onların temsilcisi olarak burada görevimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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