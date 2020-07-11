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Hacıemiroğulları Beyliği Parkı'na fidan dikimi

Altınordu Belediyesi, Orta Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir bölümünü Türk vatanı yapmış bir Türk beyliği olan Hacıemiroğlulları anısına fidan dikildi.

Altınordu Belediyesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir bölümünü Türk vatanı yapmış bir Türk beyliği olan Hacıemiroğlulları anısına fidan dikildi.


Hacıemiroğlulları Beyliği'ni anmak anlamak, anısını hafızalarda zinde tutmak ve şehrin tarihi köklerini yaşatmak adına kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyen Altınordu Belediyesi, Durugöl Mahallesi'nde daha önce ‘Hacıemiroğlulları Beyliği Parkı' olarak düzenlenen yeşil alanda tarihi anıyı yaşatmak amacıyla iklim koşullarına uygun fidan dikimi gerçekleştirdi.

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