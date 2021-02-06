Halep keçileri Ordu'yu sevdi

Mehmet Hilmi Güler'in, tarım ve hayvancılık alanında faaliyete geçirdiği gelir getirici projeler, çiftçilerin yüzünü güldürdü. “Keçi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 3 ilçede dağıtılan 211 Halep Keçisi, kısa sürede bölgeye uyum sağladı. Keçilerin birçoğunun da doğumunun yaklaştığı öğrenildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, tarım ve hayvancılığa verdiği destekler sonuç verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden yararlanan onlarca çiftçiyle başlatılan seracılık, sütçülük, fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri, çiftçilere umut oldu. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.

Keçiler bölgeye uyum sağladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Keçi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Fatsa, Ünye ve Mesudiye ilçesinde 11 işletmeye 211 adet Halep Keçisi dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan saha çalışmalarında, Halep keçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bölgeye adaptasyon sağladıkları gözlendi.

Yetiştiricileri yavru heyecanı sardı

Yetiştiriciler ve teknik personellerin yer aldığı internet ağları üzerinden anlık bilgi ve tecrübe paylaşımları yapılarak takipleri yapılan Halep Keçilerinin birçoğunun doğum yapacak olması ise sevinçle karşılandı.

Başkan Güler'e teşekkür ettiler

Mesudiye ilçesinde 10 kardeşiyle birlikte hayvancılıkla geçimini sağlayan Orhan Mengü, Halep Keçilerinin kısa sürede bölgeye sağladıklarını söyledi. Keçilerinin bir çoğunun da doğumunun yaklaştığını belirten Mengü, “ Şu anda 3 büyükbaş hayvanım, 100 koyunum, 21 keçim var. Hedefimiz keçi sayısını 200'e çıkarmak. Çok kaliteli, yüksek fiyattan alıcısı bulunan sütü var. Kar kalınlığı çok yüksek olmadığı sürece meraya çıkabilen bir hayvan. Bakım maliyeti düşük, verimi ise yüksek. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.