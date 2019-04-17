Halı saha değil, okul bahçesi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir okulun beton bahçe zemini üzerine serilen halı saha zemini, hem öğrencilerin yaralanmalarının önüne geçiyor hem de keyifli bir şekilde spor yapmalarına olanak sağlıyor.

Perşembe ilçesi Çaka Mahallesi'nde bulunan Çaka Çaytepe Ortaokulunda bahçenin beton zeminin üzerine halı sahalarda kullanılan suni çimenler serildi. Öğrencilerin herhangi bir düşme durumunda yaralanmasının önüne geçen çalışma, spor yapmalarını da zevkli hale getiriyor. Ordu genelinde geçen yıl yaşanan sel sonrası ilçe stadının kullanılmaz hale gelen halılarının öğretmenler tarafından temizlenerek bahçeye serilmesi, eğitim başarısının artmasına da olanak sağlıyor.

Çaka Çaytepe Ortaokulu Müdürü Kenan Sayılır, selde hasar gören halıların okula kazandırıldığını belirterek, “Okulumuzda 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında birçok atölye kurduk. Bu atölyelerin başında da beden eğitimi ve koordinasyon atölyemiz yer aldı. Daha önce burası beton bir zemindi ve birçok öğrenci futbol oynarken yaralanabiliyordu. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük, geçtiğimiz yıl yaşanan sel sonrası stadımızda sel suları altında kalan ve kullanılmayan çimler vardı. Bu çimleri talep ettik, sonrasında da temizleyip öğretmen arkadaşlarımızla birlikte buraya serdik ve hazırladık” dedi.

“Öğrenciler çok mutlu, artık yaralanma olmuyor”

Müdür Sayılır, öğrencilerin proje sonrası son derece mutlu olduklarını ve artık yaralanmaların meydana gelmediğini belirterek, "Çocukları spora da teşvik etmiş olduk. Özellikle futbolu çok seviyorlar, memnuniyetlerini de bizlere bildiriyorlar. Bu durum bizi de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Müdür Sayılır, kurulan sahada sadece futbol değil diğer birçok sporun yapılabileceğini sözlerine ekledi.

“Bu proje ile öğrencileri spor branşları ile tanıştırmak istiyoruz”

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Alp Tatlıgül ise, yerel imkanlarla kurulan halı saha zeminin öğrencilerin eğitimine katkı sunduğuna dikkat çekerek, “Yerel imkanlarla beton olan zemine halı uygulaması yapıldı. Bunun yanında da öğrencilerimize alışılagelmiş branşların yanı sıra, bu atölye kapsamında öğrencileri farklı sporlar ile tanıştırmak istiyoruz. Eğitimde çeşitlilik adına iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler farklılıklara her zaman açıklar. Bu farklılıklar eğitimde kalitenin artmasını sağlıyor” diye konuştu.

Öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirerek, projenin kendileri açısından çok faydalı olduğunu, eğlenerek ve düşme korkusu olmadan spor yaptıklarını belirttiler.

Halı sahanın açılışında Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, zeminin hazırlanmasında emeği geçen Kahraman Yalçın'a plaket takdim etti.