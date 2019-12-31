Halit Tomakin: “2020 yılı hamle yılı olacak”

2019 yılını değerlendiren ve 2020 yılı beklentilerini dile getiren AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu'nun her geçen gün kalkınma ve gelişme yolunda önemli adımlar attığını vurguladı. Özellikle geçmiş dönemlerde muhalefet partili Belediye tarafından yönetilen Altınordu ilçesinin bu gelişmeden pay aldığını vurgulayan Başkan Tomakin, şöyle devam etti:

“Türkiye, dünya lideri, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam kaptanlığı ve güçlü iradesi ile dünyada adından söz ettiren bir ülke oldu. Aynı paralelde Ordu, Türkiye'de adından söz ettiren, ilgi duyulan bir ilimiz oldu. Çok değil 10 sene önceki Ordu'ya bir bakın, köy görünümlü bir Ordu vardı karşımızda, yıllarca ihmal etmişlerdi güzelim şehrimizi. Gülümseme ile nutuklarla hiçbir çivi çakmadan idare etmişlerdi. Doğalgaz mı getirdiler, havaalanı mı yaptılar, üniversite mi yaptılar, asfalt yol mu yaptılar, hayır, Hiçbirini yapmadılar. Şimdi çıkmışlar iktidara yürüyoruz kimse umutsuzluğa kapılmasın diyorlar. Umutsuz vaka sizsiniz. Bu millet size 90 yıldır ders veriyor ve vermeye devam edecektir. AK Parti ile bugünkü Ordu'ya bir bakın aradaki fark hiç şüphesiz göze çarpacaktır. Önceden hep Samsun'la Trabzon arasında sıkışmış Ordu'yu kalkındıracağız diye nutuklar atardı siyasiler. Bugün artık böyle bir derdimiz yok. Samsun ve Trabzon'la yarışıyor çoğu konularda, onların bize gıpta ile baktıklarına şahit oluyoruz. Büyükşehir olmanın nimetlerini sonuna kadar alan Ordu modern ve kalkınmış bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor.”

Başkan Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Ordu'nun atağa kalktığını da belirterek; “31 Mart seçimlerinde ‘20'de 19' yaparak gönül belediyeciliği, samimiyet ve tevazuyu Ordu'da devam ettirmek için dümenin başına Mehmet Hilmi Güler gibi bir devlet adamını, zekası ve dehası, plan ve projeleri ile Ordu'yu Türkiye'de adından sıkça söz ettirecek projeler hayata geçirilecek. 2020 yılı Ordu yılı olacaktır” diye konuştu.

“Fındığın Başkenti Ordu'dur”

Başkan Tomakin, ‘fındığın başkenti' tartışmalarına katılarak, “Ağustos ayında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Tarım Bakanlarının fındık konusunda stratejik işbirliği deklarasyonunu Ordu'da imzaladıklarını da hatırlatarak, “Dünyada bir ilk olan bu tarihi olay ile Ordu ili fındığın başkenti olduğunu tescillemiştir. Herkes fiyata odaklanmışken biz fındığın sadece fiyatını değil, uluslararası fındık politikalarının da Türkiye'de, Ordu'da belirlenmesini sağladık. Çünkü, fındık bizim vazgeçilmezimiz, yaşam biçimimizdi. TMO'nun da devreye girmesiyle birlikte yine Cumhurbaşkanımızın sayesinde fındık konusunda öyle bir noktaya geldik ki, artık fiyat kaygısı taşımıyor, ürünümüzü değerinde satıyoruz” açıklamasında bulundu.

“2020 yılı hamle yılı olacak”

Başkan Tomakin, 2019'daki elim olayların bir daha yaşanmamasını dileyerek şöyle devam etti:

“Ordu'da 2019 yılında üzüntülerimizi acımızı tarif edemediğimiz olaylara sahne oldu. Vatan savunmasında bir gonca gül gibi toprağa düşen şehitlerimiz oldu, üzüldük içimiz kan ağladı, kalbimize gömdük şehitlerimizi ama vatan sağolsun dedik, Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca elim bir trafik kazasında hentbolcu yavrularımızı kaybettik, asla bir daha tekerrür etmesini istemediğimiz hunharca bir cinayete gencecik bir fidanımızı verdik, Ceren Özdemir kızımızın acısını hissettik iliklerimize kadar. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Rabb'imden bir daha elem verici acılar yaşanmaması için dua ve niyazda bulunuyorum”

Başkan Tomakin, son olarak Ordululara şöyle seslendi:

“Sevgili hemşehrilerim, 2020 yılında hastanesi çözüme kavuşmuş, Karadeniz-Akdeniz yolu açılmış, OSB'leri önemli ölçüde bitirilmiş, demiryolu projesinde somut adımları atılmış, sorunları minimize edilmiş, lokomotifi hızla yol alan, kalkınan, üreten ve yarışan bir Ordu ile karşı karşıya olacağız. Bu sevile ile 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve insanlık için, her bir Ordulu hemşehrimiz için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temenni ediyorum”