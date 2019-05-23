Halkçı Başkan

Mehmet Hilmi Güler, her fırsatta halkla birlikte olmaya özen gösteriyor.

Yoğun geçen günün ardından Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Turkcell'in sponsorluğunda düzenlenen iftar programına katılan Güler, halkla iç içe olarak orucunu onlarla birlikte açtı. İftar çadırına gelen Başkan Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Dursun Kurucu ve Turkcell yöneticileri tarafından karşılandı. İftar alanındaki vatandaşlarla selamlaşan Başkan Güler kendisi için protokol masası hazırlandığını görünce bir anda yönünü değiştirerek halkın arasında boş gördüğü ilk sandalyeye oturdu. Orucunu halkın içinde açan Başkan Güler, iftar sonrası onlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Başkan Güler, iftarın ardından günün yorgunluğunu gidermek için sahil turu yaptı. Sahil turu sonrasında üniversite öğrencileriyle karşılaşan Başkan Güler, gençlere dondurma ikram etti. Onlarla sohbet eden Başkan Güler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Başkan Güler, sahil gezisi sırasında rıhtımda Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile de bir saate yakın oturarak Çambaşı Yayla yolu konusunu görüştü.