Hamilere ‘diş eti enfeksiyonundan erken doğum' uyarısı

Dr. Derya Kaptı, hamile kadınları diş eti enfeksiyonlarına karşı uyardı. Dr. Kaptı, “Diş eti enfeksiyonu erken doğuma sebep olabilir” dedi.

Hamilelik döneminde görülen diş problemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Medical Park Ordu Hastanesi Dr. Derya Kaptı, “Annenin ağız sağlığı sadece anneyi değil, hem bebeğini hem de tüm toplum sağlığını doğrudan ilgilendirmektedir. En ciddi sonuçları beraberinde getiren diş eti enfeksiyonu ve diş kökü enfeksiyonu durumlarında kana geçen bakteriler erken doğuma ve vücudun düşüklere sebep olacak maddeleri (akut faz reaktanlarının) üretmesine yol açarlar” dedi.

"Şekerli gıda tüketmemeye dikkat edin!"

Diş çürüklerinin gebelik döneminde sıklıkla rastlanan sorunlardan biri olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Dr. Derya Kaptı, çürük sebeplerinin ise ağız boşluğunda artan asit miktarı, beslenme düzeninde fazla karbonhidrat ve şekerli gıda tüketimini ve ağız hijyeninin korunmaması, hamilelikte sık karşılaşılan mide bulantısı ve artan diş eti kanamaları nedeniyle diş fırçalamanın aksatılması olduğunu söyledi.

Hamile bir kadının ağız ve diş sağlığının optimum düzeyde olması ve çürüksüz dişlere sahip olmasının, doğacak bebeğe tükürük yoluyla ile çürük yapıcı bakterilerin geçişini de önleyeceğini vurgulayan Opr. Dr. Derya Kaptı, “Anne adayının ağız hijyeniyle ilgili bilgi sahibi olması, hamilelik boyunca ağız ve diş sağlığını korumak üzere diş fırçalama ve diş ipi kullanma alışkanlıklarını oturtması, bu alışkanlıklarının çocuklarına da aşılaması gibi ek bir fayda da sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Hamilelik döneminde sıklıkla rastlanan ağız içi sorunlardan ilkinin ağız içi lezyonlar olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Derya Kaptı şu bilgileri verdi:

“Hamilelik boyunca en sık görülen şikayetlerden biri olan ‘gastrit reflü' nedeniyle ağız boşluğu mide asidi miktarı artar. Buna bağlı olarak mine ve dentin tabakalarında erozyon oluşur. Gebelikte genellikle görülen kusma, ağız içi pH'ının düşmesine sebep olup, erozyonlara yol açar. Gebelikte görülen hormonal sebeplerle gelişen diş etinde büyümeye neden olan durumlar olduğu gibi yine gebelik hormonlarının etkisiyle diş köklerinin etkilenmesiyle gerçekleşen diş kayıpları da yaşanabilir. En ciddi sonuçları beraberinde getiren diş eti enfeksiyonu (gingivitis) ve diş kökü enfeksiyonu (periodontitis) durumlarında kana geçen bakteriler erken doğuma, düşüklere sebep olacak maddelerin (akut faz reaktanlarının) üretimine sebep olurlar.”

Gebeler ne zaman ve nasıl diş tedavisi yaptırılmalı?

Gebelik döneminde diş tedavisinin ilk 12 hafta olarak adlandırılan 1. trimesterında bebekte organ oluşumunun aktif olduğu dönem olması nedeniyle acil işlemler dışında diş tedavisinin önerilmediğini hatırlatan Dr. Derya Kaptı, “Organ oluşumunun tamamlanıp büyüme aşamasına geçildiği dönem olan ikinci trimester, 12-24. haftalar arası dental tedavilerin en uygun yapılacağı haftalardır. Yine organ gelişimi tamamlanıp son dönemleri kapsayan 3. trimesterdaki 25-40. haftalar dental tedaviler için uygun bir dönemdir” dedi.

“Gebelik öncesi diş muayenesi yaptırın”

Gebelikte röntgen ve ilaç kullanımı hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Derya Kaptı şu açıklamalarda bulundu:

"Gebelikte radyasyona en hassas dönem 18-48. günler arasında olan organ oluşum dönemidir. Diş röntgeni için kullanılan radyasyon dozu bebekte hasara sebep olacak dozun çok altında olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bunun dışındaki dönemlerde özellikle 20. gebelik haftası sonrası dönemden sonra tiroit ve karın bölgesi kurşun önlüklerle korunup diş röntgeni çekilebilir. Gebelikte kullanılan tüm ilaçlar tüm dünyada gebeliğe etkileri nedeniyle sınıflandırılmıştır. Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi gebelikte de güvenle kullanılan bazı antibiyotik ve lokal anestezi ilaçları mevcuttur. Gebelikte diş hastalıklarının sebep olduğu hayati durumlardan dolayı diş hastalığı olan gebelerin beklemeden diş hekimine başvurup tedavisinin yapılması en uygun seçim olmalıdır. Gebeliğin diş hastalıklarına sebep olan özel durumlarından dolayı öncelikle gebelikten önce yapılacak diş hekimi muayenesinin yanı sıra asit reflüsünün neden olduğu ağız içi lezyon ve çürüklerden korunmak için kusma sonrası karbonatlı suyla gargara, kadın doğum hekiminin önerisiyle mide reflüsünü ve asit önleyici tedavi önerilir."