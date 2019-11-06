Hamsi 5 liraya düştü, vatandaşlar balıkçılara akın etti

Ordu'da bugün fiyatı 5 liraya kadar düşen hamsi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Balıkçılar, sezondan memnun olduklarını belirterek, kasalarca hamsi sattıklarını belirtti.

Bu günlerde Ordu kıyılarında avcılığı yapılan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürüyor. Havaların elverişli olması ve bu sezon hamsinin geçtiğimiz yıllara göre bol çıkması, tüketici kadar balıkçıları da sevindiriyor. Normal günlerde tezgahlarda 10 liradan satılan hamsi bugün 5 liradan tezgahlarda yerini alırken, vatandaşlar ise adeta balıkçılara koşuyor. Bazı gurbetçiler, yurt dışına dahi hamsi gönderebiliyor.

“Hollanda'ya hamsi gönderdik”

Ordulu balıkçılardan Azizi Ceylan, hamsinin şuan tam dip fiyat 5 liradan satışa sunulduğunu ifade etti. Hamsiye çok fazla talep olduğunu ve vatandaşların bol bol adlığını söyleyen Ceylan, “Hamsinin 5 liranın altına düşmesi de beklenmiyor. Şuanda çok güzel bir fiyat, vatandaşlar bol bol yiyor. Hamsi bazen bol bazen de az geliyor ama sabit bir ayarda bol şekilde çıkıyor. Bu da hem vatandaşa hem de tutanların açısından iyi oluyor. Hollanda'ya bile bugün iki kasa hamsi gönderdik. Bugün halk günü, hamsi de bol çıktığı için 5 lira. Dün ise 10 liradan satılıyordu. Sezonda en az 7 liraya kadar düşmüştü, şuan ise 5 lira” dedi.

Vatandaşlar ise 5 liraya hamsi satılmasından memnun olduklarını belirtirken, insanların bol bol hamsi tüketmesi gerektiğini aktardı. Şuan hamsi mevsimi olduğuna değinen vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde hamsiyi çok daha yüksek fiyatlara tükettiklerini, bu rakamların veli nimet olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.