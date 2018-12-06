İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hamsi satışlarında patlama yaşanıyor

Ordulu balıkçıların yüzünü hamsi satışları güldürdü.


Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, “Hamsi yöremizde çıkmaya başladı. Ağ atan balıkçılarımız kasalar dolusu hamsilerle limana dönüyorlar. Kilosunu 10 TL'den satıyoruz. Vatandaşlar da fiyattan çok memnun ve evlerine rahatça hamsiyi alıp götürüyorlar. Fakirin sofrasını palamuttan sonra hamsi güldürüyor. Çinekop, istavrit, tirsi ve mezgit satışlarımızda çok güzel. Ucuz fiyatı bulunca vatandaş balık alıp yiyor. Palamut sezonu ile hamsi sezonu arasında bir durgunluk yaşansa da o boşluğu fazlasıyla kapattı” dedi.


Hamsiyi çok sevdiklerini ve sezon boyunca neredeyse her akşam alarak sofralarına götürdüğünü söyleyen Hacı Şahin ise, “Hamsi ucuz olunca bizler de çok mutlu oluyoruz. Balık seven kişiler olarak sezonunda hamsiyi bol tüketiyoruz. Bol çıkan hamsi sofralarımızın bereketi oluyor” diye konuştu.


Tezgahlar balık fiyatları ise şöyle: Hamsi 10 TL, mezgit 20 TL, çinekop 20 TL, çupra 15 TL.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.