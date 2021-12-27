Hamsi, tezgahları da terk etti

Ordu'da balık tezgahlarında çok az bulunan hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor.

Son günlerde soğuk havanın yaşanması ile birlikte balık çeşitlerinin bollaşacağından umutlu olan vatandaşlar, tezgahları gördüklerinde hayal kırıklığına uğruyor. Sezon öncesinde kilogramı 10 liraya kadar gerileyen ve bu yıl erkenden Gürcistan tarafına seyreden hamsi, Ordu'daki balıkçı tezgahlarında çok az miktarda bulunuyor. Balıkçıklar, hamsinin az olması nedeniyle kilogramının 50 liradan satıldığını belirtiyor.

Altınordu ilçesinde balıkçı esnafı Coşkun Alpgün, eylül ayında balık sezonunun açıldığını hatırlatarak, o tarihlerde palamudun olmadığını ancak hamsinin bol şekilde avlandığını söyledi. Eylül ayında normalden fazla hamsi avlanmasından dolayı şuanda bölgede hamsinin kalmadığına dikkat çeken Coşkun Alpgün, vatandaşlara hamsiyi 50 liradan satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Balıkçı Alpgün, “Hamsiye talep çok fazla, havalar soğuk olunca haliyle vatandaşlar hamsi yemek istiyor” dedi.

Bir başka balıkçı esnafı Ferhat Dönek de yaklaşık bir haftadır tezgahlarda balık çeşitlerinin az bulunduğunu ifade ederek, “Havaların açması ile birlikte yavaş yavaş tezgahlar da dolmaya başladı. Şu anda çıkan balıklar arasında mezgit, istavrit, tirsi, barbun var. Hamsi de az miktarda geliyor ve biraz pahalı. Bunun nedeni, hamsinin bölgeden kaybolması buralardan uzaklaşması" şeklinde konuştu.

Tezgahlarda hamsi olduğu zaman kilogramının 50-60 liradan aşağı fiyatlarda satılmadığına dikkat çeken Dönek, diğer balıkların fiyatlarının ise günlük değiştiğini sözlerine ekledi.