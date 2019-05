Harçlıklarını şehit ailelerine bağışladılar

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri şehit aileleri ve yakınları için bağış kampanyası düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Şahsiyet ve Karakter Eğitimi Projesi" kapsamında okulun 4-D sınıfı öğrencileri her ay biriktirdikleri harçlıklar ile çeşitli kampanya düzenliyor. "Yardımlaşma Kutsaldır" adı altında yaklaşık 30 öğrenci öğretmenlerinin destekleriyle şehit aileleri ve yakınlarına bağış gerçekleştirdi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne öğretmenlerinin eşliğinde giden minik öğrenciler zarf içerisine koydukları bağışı Trafik Şube Amiri Türkan Sapmaz'a teslim etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde konuşan Atatürk İlkokulu 4-D Sınıf Öğretmeni Ayşe Yüksel, "Aslında okulumuzun 4-D sınıfı öğrencileri her ay yardım kampanyası gerçekleştiriyorlar. Kendi harçlıklarından bir ay boyunca para biriktiriyorlar. Bu paralarla her ay bir yardım etkinliği düzenliyorlar. Bu ayki yapılacak olan yardım etkinliğini ise şehit aileleri için düşündük. Bir polis arkadaşımın önerisiyle bu kampanyayı düzenledik. Öğrencilerimle de bu durumu paylaştığımda onlarda coşkuyla karşıladılar. Bizler de sadece kendilerinden olan değil de öğretmen arkadaşlarımızın da desteğini alarak diğer okullara ve sınıflara da örnek olması amacıyla bu kampanyayı düzenledik" dedi.

Okul Müdürü Ertan Gül, "Okulumuzun 4-D sınıfı ve öğretmenleri her ay zaten sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli yardımlarda bulunuyorlar. Daha önce yaşlılarımıza ve sokak hayvanlarına yardımlarda bulunmuştuk. Bu ay içinde şehit ailelerimize yardım kampanyası düzenledik. Ramazan ayı nedeniyle kardeşlik duygularımızın ön plana çıktığı bu ayda çok anlamlı oldu. Emniyet müdürlüğümüz ile de gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Ünye Trafik Şube Amiri Türkan Sapmaz ise, "Öncelikle Atatürk İlkokulu'nun her bu şekilde yardım kampanyası düzenlemesi beni çok mutlu etti. Bu gün hem Ramazan nedeniyle hem de ülkemizde barış ve kardeşlik ortamının her zaman sağlanması için bizler her zaman el ele olacağız. Eğitimcilerimizin her ay yaşlılarımıza veya hayvanlarımıza yardım etmesi ve daha sonrasında bütçelerini Emniyet Teşkilatımıza ayırmaları bizleri ayrıca mutlu etti. Gerek öğrencilerin duyarlı yetiştirilmesi gerekse her ay böyle kampanyaya öncülük eden öğretmenlerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan bağış kampanyasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekipler miniklere meyve suyu ve kek ikramında bulundu.