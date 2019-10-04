‘Hareket Çocuklukta Başlar' deyip adım attılar

Ordu'da, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, ‘Hareket Çocuklukta Başlar' sloganı ile bir araya gelen yüzlerce insan, sağlık için adım attı.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen, öğrenciler ve katılımcılarla birlikte gerçekleşen etkinlikte, yüzlerce kişi farkındalık oluşturmak adına yürüdü. Köprübaşı mevkinde başlayan yürüyüş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının öncülüğünde, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. ‘Sağlık için her gün 10 bin adım' yazılı dövizlerle yürüyen katılımcılar, tahıl pazarında etkinliği sonlandırdı.

Hedef, hareketli bir yaşam

Ekinlik hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısı ile böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Buradaki amacın insanlarda hareketli hayatı sevdirerek, çağın en büyük hastalıklarından birisi olan obezite ve buna bağlı ortaya çıkan hastalıkların oluşmasını engellemek olduğunu ifade eden Aydın, “Pek çok hastalığın altında yatan esasen obezitedir. Obezite ile nasıl mücadele edilir sorusu sorulduğunda iki anahtar yöntem var. Birisi hareket etmek, ikincisi yediklerimize dikkat etmek. Günlük en azından bir saatlik yürüyüş yapmak sağlık açısından çok faydalı olacaktır. Bunu hatırlatmak istedik. Amacımız tamamen insanlarımıza artık çağın da değişimi ile rahat ve konforlu şekilde yerimizde oturduğumuz hayatı bırakıp, daha hareketli bir yaşam sürmelerini istiyoruz” dedi.

Yüzlerce insanın katılım sağlayarak sağlık için adım attığı etkinlikte, yöresel oyunlar da sergilendi.