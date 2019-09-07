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Harmandaki fındıkların minik bekçileri

Kuruması için harmanlara serilen fındıklar çocuklar için de oyun alanı oluyor.


Ordu'da fındıklarını hasat eden üreticiler, şimdi de onu kurutma telaşında. Harmana serdikleri fındığın başında hem hırsızlığa hem de hava muhalefetine karşı nöbet tutan ailelere çocukları de eşlik ediyor. Harmana serilen fındıkları minikler için ise eğlence alanı oluyor. Aileler fındıklarını ayıklarken, çocukları da hem oynuyor hem de onlara yardım ediyor.


Fındık üreticisi Saim Sözeri, “Küçük yaştaki çocuklarımızı hiçbir zaman yanımızdan ayırmıyoruz. Bu anlamda harmanda fındık ayıklarken onları da oyun oynamaları için salıyoruz. Fındık içinde güzel pozlar veren miniklerin fotoğraflarını çekiyoruz ve kendi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Çocuklar harmanda fındığın bekçiliğini de yapıyor” dedi.

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