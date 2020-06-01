Hasret sona erdi

Fatsa ve Kumru ilçelerine hizmet verecek olan toplam 12 kilometrelik yolun 2 kilometrelik bölümü sıcak asfalta kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Fatsa ve Kumru ilçelerinin mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun 6.5 kilometrelik ilk etabında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor. Fatsa ilçesine bağlı, Beyceli ve İslamdağ mahalleleri ile Kumru ilçesine bağlı, Fizme, Kurtuluş ve Yalnızdam mahallelerini birbirine bağlayan toplam 12 kilometrelik güzergah sıcak asfalta kavuşacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu, sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği Beyceli grup yolunda incelemelerde bulundular.

Genel Sekreter Alp: “İlçelerimize şantiye kurduk”

Altyapısı tamamlanan 6.5 kilometrelik ilk etabın, 2 kilometrelik bölümünün sıcak asfaltla buluştuğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile ilçelerde eksik olan grup yollarımızı tamamlamak üzere kollarımızı sıvadık. Tüm ekiplerimizle birlikte büyükşehir belediyesi olarak 19 ilçemize şantiye kurduk. Burada 2 kilometrelik bir mesafeyi sıcak asfalta kavuşturduk. Geri kalan 4.5 kilometrelik kısımdan sonra, 5,5 kilometre daha sıcak asfalt yol çalışması yaparak, toplamda 12 kilometreye ulaşacağız. Bu yolların halkımızın hizmetine sunulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kibar: “Başkanımıza ilçelerimiz adına teşekkür ediyorum”

Beyceli Mahallesi adına Başkan Güler'e teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Burası, Beyceli Mahallesi sakinlerimizin hasret ve özlemle beklediği, çalışmalara başladığımızda inanmakta güçlük çektiği bir güzergâh. Çalışmalar başladı ve 2 kilometrelik kısım tamamlandı. Geride kalan 4.5 kilometrelik kısmın da önümüzdeki haftanın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. “Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” sloganıyla tarımdan turizme, sağlıktan ulaşıma kadar memleketimize hizmette sınır tanımayan ve daha konforlu bir ulaşım anlayışıyla grup yollarını asfaltla buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler 'e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Muhtar Cezan: “Mutluluğumuzun tarifi yok”

Beyceli Mahalle Muhtarı Mustafa Cezan ise “Burası yıllardır arzu ettiğimiz ve talep ettiğimiz bir yoldu. Mutluluğumuzun tarifi yok. Hasret ve özlemle beklediğimiz yola kavuştuk. Mahalle halkı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum” diye sözlerini tamamladı.