Hastaneden öğretmenlere jest

Ordu'da faaliyet gösteren Özel Ordu Umut Hastanesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yılbaşına kadar öğretmenlere muayene farkı almadan sağlık hizmeti sunacak.

Şehit aileleri ve gazilere muayene farkı almadan yıllardır sağlık hizmeti sunmaya devam eden Özel Ordu Umut Hastanesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlere yıl sonuna kadar muayene farkı almadan sağlık hizmeti verecek.

Özel Ordu Umut Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Altunel, 24 Kasım Öğretmenler Günü müjdesini “Bugünümüzü ve yarınımızı borçlu olduğumuz öğretmenlerimize ne yapsak azdır” diyerek duyurdu. “Yeni nesilleri yetiştirme görevini azimle ve fedakarca yerine getiren öğretmenlerimiz her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde en önemli role sahip olmuştur bugün de bu kutsal görevi aynı inanç ve sevgiyle yerine getirmektedirler” diyen İdris Altunel, şunları söyledi:

“Özverili hizmetlerinin karşılığı olarak her şeyin en iyisine, layık olduğuna inandığımız öğretmenlerimiz inşallah ihtiyaç duymazlar ama ihtiyaç hasıl olduğunda Hastanemizden alacakları sağlık hizmetlerinde 31 Aralık 2018'e kadar muayene farkı ödemeyeceklerdir. İnşallah ömürlerini sağlıklı devam ettirirler. Ama ihtiyaç olursa hizmetlerindeyiz.”